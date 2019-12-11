Tokyo 2020 Olimpiyatları için 1 milyar Dolar’lık reklam geliri

Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan yaz Olimpiyat Oyunları, yarattığı ekonomiyle de dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli yayın kuruluşlarından NBC, şimdiden 1 milyar Dolar'lık reklam satışına ulaştı. 2016’da 1.2 milyar Dolar'lık reklam geliri elde eden kuruluşun, 2020’de bu miktarı da geçmesi bekleniyor.

NTV’de yer alan habere göre; kanalın oyunlardan toplam 7 bin saatlik yayın yapması bekleniyor. NBC, televizyonda kablolu yayın ve dijital platformların yanı sıra, sosyal medya ile de oyunları izleyicilerine ulaştıracak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 24 Temmuz – 9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

STADYUM 1.25 MİLYAR DOLAR’A MAL OLDU

Tokyo 2020 Olimpiyatları yapımı yeni tamamlanan Ulusal Stadyum’da gerçekleştirilecek.

60 bin kapasiteli stadyumun inşaatı Kasım ayında tamamlandı. Stadyum inşaatının olimpiyatlardan 8 ay önce tamamlanması önemli bir adımı temsil ediyor. Stadyum 21 Aralık’ta resmen açılacak. Açılış ilk kupa müsabakası olacak olan İmparator Kupası finaliyle yapılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları CEO'su Toshiro Muto, bugün yaptığı açıklamada, “ Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın önemli bir sembolü olan stadyumun inşasının tamamlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu bize oyunlara ne kadar yakın olduğumuzu hissettiriyor. Açılış töreninde dünyanın her yerinden sporcuları görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

1.25 milyar Dolar’a mal olan ulusal stadyum, olimpiyatlar sırasında atletizm ve futbol yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

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