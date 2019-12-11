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TFF, kulüp lisans talimatında esnemeye gitti! 18 günde ne değişti?
Süper Lig

TFF, kulüp lisans talimatında esnemeye gitti! 18 günde ne değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 21 Kasım’da “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti ama kabul edilebilir sapma tutarı önceki gün %30’dan %40’a yükseltildi. Futbolseverler başlıktaki soruyu yöneltti

SKOR DETAY HABER 11 Aralık 2019 09:01

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önceki gün yaptığı ve geç saatlerde internet sitesinden duyurulan açıklamayla, sezon başında uygulamaya sokulan ‘Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Buna göre 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi. TFF'nin yayımcı kuruluşla yapılan yeni anlaşmayla gelirlerin azalması ve kurdaki artışı gerekçe gösterdiği öğrenildi.

Türk futbolunun kurtuluşu olarak sunulan bu uygulamanın kısa sürede değişmesi dikkat çekerken akıllara TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 21 Kasım'da yaptığı açıklama geldi.

Özdemir, “Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını uygulayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti. Bu açıklamadan 18 gün sonra yapılan değişiklik tepki çekti.

TRABZONSPOR İSYANDA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin kararına karşı olduklarını söyledi. TFF Tahkim Kurulu'na, değişikliğin kaldırılması için başvuracaklarını belirten Ağaoğlu, “Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Yüzde 30 limit bile fazlaydı. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez” dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise değişikliği desteklediklerini kaydetti.

4 KULÜP SINIRI AŞIYOR İDDİASI

Sözcü’nün edindiği bilgilere göre Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, belirlenen kulüp harcama limitini aşmış durumda. Trabzonspor'un ise sınır aşım sorununun bulunmadığı belirtiliyor.

10 Aralık 2019 Trabzonspor`dan TFF`nin yüzde 10`luk artışına büyük tepki! Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, TFF`nin limit artışına itiraz edeceklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:05 | 11 Aralık 2019
nihat özdemir Türkiye Futbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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