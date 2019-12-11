SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Eğer doğruysa durum çok vahim: Türkiye’den 455.000 kredi kartı bilgileri çalındı
TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

11 Aralık 2019 13:16

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak

Son güncelleme 13:19 | 11 Aralık 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR