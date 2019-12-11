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Süper Lig’de 15. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig

Süper Lig’de 15. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.

11 Aralık 2019 13:09

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

Son güncelleme 13:20 | 11 Aralık 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
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Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
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Kasimpasa S.K.
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