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Şampiyonlar Ligi’nde son maç! PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde son maç! PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, PSG karşısına çıkıyor. Temsilcimiz bu yıl Şampiyonlar Ligi’ndeki 6. maçına hazırlanıyor.. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi’nde devam edilmek için PSG yenerek Club Brugge Real Madrid maçı sonucunu bekleyecek. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman? İşte merak edilenler...

11 Aralık 2019 14:00

Şampiyonlar Ligi’nde gruplar aşaması tamamlanmak üzere. Gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Galatasaray PSG karşısında galip gelerek UEFA Avrupa Kupasına katılma şansını zorlayacak. Galatasaray’ın PSG yenmesi yetmiyor. Olası galibiyet sonrası Club Brugge Real Madrid maçının sonucu beklenecek. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris’te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak?

GALATASARAY’IN 285. AVRUPA MAÇI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Paris Saint-Germain maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 285. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 110 müsabakada da mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maçında Galatasaray, bugün TSİ 23.00'de Parc des Princes'da Fransız ekibi Paris Saint- Germain ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla dördüncü sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı.

Son güncelleme 14:00 | 11 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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