CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde son hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı bu gece oynanan maçlarla sona eriyor. C Grubu’nda Manchester City’nin Dinamo Zagreb’i 4-1 yendiği ve Atalanta’nın deplasmanda Shakhtar Donetsk’in 3-0 kazandığı maçlarla grup aşaması sona erdi. Manchester City ve Atalanta’nın ilk iki sırayı alarak üst tura yükseldiği grupta, Shakhtar Donetsk üçüncü olarak Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Son sırada yer alan Dinamo Zagreb’in ise Avrupa macerası sona erdi.

C Grubu dışında A, B ve D gruplarında da son maçlar oynanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain deplasmanında Avrupa Ligi’ne katılmak için mücadele ediyor.

A Grubu’nda Paris Saint Germain, temsilcimiz Galatasaray karşısında 33. dakikada Icardi ile 1-0 öne geçti. Paris Saint Germain, 35. dakikada Sarabia ile farkı ikiye çıkardı.

B Grubu’nda Bayern Münih, 14. dakikada Coman’ın golüyle Tottenham önünde 1-0 öne geçti. Tottenham, bu gole 20. dakikada Sessegnon ile karşılık verdi.

D Grubu’nda ise Atletico Madrid, Joao Felix’in 17. dakikada attığı golle Lokomotif Moskova karşısında öne geçti. Maçta Atletico Madrid, 2. dakikada Trippier’in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

İşte gruplarda oynanan maçlar ve canlı sonuçları:

A Grubu:

Paris Saint Germain – Galatasaray

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Club Brugge – Real Madrid

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

B Grubu:

Bayern Münih – Tottenham

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Olympiakos – Kızılyıldız

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

D Grubu:

Atletico Madrid – Lokomotiv Moskova

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Bayer Leverkusen – Juventus

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ