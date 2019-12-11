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Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Inter Barcelona maç özeti izle!
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Inter Barcelona maç özeti izle!

Şampiyonlar Ligi gruplar aşaması bu hafta tamanlanıyor. Dün akşam E-F-G-H gruplarında maçlar oynandı ve bir üst tura çıkacak takımlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi mücadelelerini kaçıranlar için maç özetleri haberimizde. İşte Inter-Barcelona, Salzburg-Liverpool, Napoli-Genk maç özeti...

11 Aralık 2019 08:09

Inter Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı devam etti. F Grubu'nda liderliğini garantileyen Barcelona, deplasmanda Inter'e konuk oldu. Barça rotasyon kadrosuyla çıktığı maçta sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi maç özetleri haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

TUR ATLAYAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

E Grubu'nda Liverpool (13p)ve Napoli (12p), F Grubu'nda Barcelona (14p) ve Borussia Dortmund (10p), G Grubu'nda RB Leipzig (11p) ve Olympique Lyon (8p), H Grubu'nda ise Valencia (11p) ve Chelsea (11p) turladı. E Grubu'nda Salzburg, F Grubu'nda Inter, G Grubu'nda Benfica ve H Grubu'nda Ajax, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son güncelleme 08:09 | 11 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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