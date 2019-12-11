PSG Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ın kadrosu belli oldu. Maç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen futbolseverler “PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte PSG Galatasaray maçı hakkında merak edilenler…

PSG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Parc des Princes'de karşı karşıya gelecek. PSG Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.