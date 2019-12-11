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Philadelphia 76ers’ın iç saha dominasyonu devam ediyor
NBA

Philadelphia 76ers’ın iç saha dominasyonu devam ediyor

Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 16 dakikada 6 sayı attığı maçta Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti.

11 Aralık 2019 10:36

NBA’e 4 maçla devam edildi. Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Philadelphia 76ers, Denver Nuggets’ı 97-92 mağlup etti ve toplamda 18. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın 6 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı mücadelede, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribauntla “double double” yaptı. Tobias Harris, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets’da ise Will Barton 26 sayı, Nikola Jokic 15 sayı, 11 asitlik performans sergiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets – Washington Wizards: 114-107

Philadelphia 76ers – Denver Nuggets: 97-92

Miami Heat – Atlanta Hawks: 135-121

Portland Trail Blazers – New York Knicks: 115-87

Son güncelleme 10:36 | 11 Aralık 2019
Denver Nuggets NBA Philadelphia 76'ers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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