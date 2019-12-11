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Paul Scholes’un sırrı ‘Türk lokumu’ çıktı!
İngiltere Premier Lig

Paul Scholes’un sırrı ‘Türk lokumu’ çıktı!

İngiliz futbolcu ve Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, başarısının sırrı olarak Türk lokumu ve kahveyi gösterdi.

SKOR DIŞ HABER 11 Aralık 2019 21:59

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’ın efsane orta saha oyuncusu Paul Scholes, ‘Back of the Net’ programında Peter Crouch’un konuğu oldu. Kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Paul Scholes, maçlardan önceki gece Türk lokumu yediğini ve kahve içtiğini açıkladı.

Crouch’ın “Maçlardan önceki yemek menün nedir?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Scholes “Türk lokumu maçlardan bir gece önce yediğim menüde yer alırdı. Batıl inanca benziyor değil mi? Biraz garip aslında… İki Türk lokumu ve bir fincan kahve… Ama her zaman üçlü Türk lokumu paketi satın alırdım. Bir tanesini bırakırdım. Böylece kendimi iyi hissederdim. Bu da garip değil mi?” ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2019 Paul Scholes`tan sansasyonel pas! Futbolu bırakalı yıllar oldu ama... Manchester United`ın efsane futbolcusu Paul Scholes, Vincent Kompany`nin jübilesinde Manchester City`nin veteranları ile oynadıkları maçta attığı pasla gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Alt yapısında yetiştiği Manchester United’da 1994 yılından 2013 yılına kadar oynayan Paul Scholes, ‘Kırmızı Şeytanlar’da 709 maça çıktı. 152 gol atan Paul Scholes, 73 de asist yaptı. İngiltere Milli Takımı formasını da 66 kez terleten efsane futbolcu, 14 gole imza attı.

Son güncelleme 21:59 | 11 Aralık 2019
manchester united Paul Scholes türk lokumu
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2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
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14 7 25
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