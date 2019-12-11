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Şampiyonlar Ligi

Paris Saint Germain Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında olaylar çıktı!

Paris Saint-Germain Galatasaray maçı öncesi iki takım Parc des Princes çevresinde karşı karşıya geldi. Fransız basınına göre yüzlerce taraftar birbirine girerken olaylara polis müdahale etti.

11 Aralık 2019 21:12

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain’e konuk olurken müsabaka öncesinde Fransa’nın başkenti Paris’te sokaklar iki takım taraftarlarının kavgasına sahne oldu.

Fransız basınına göre Parc des Princes yakınlarında yüzlerce taraftar karşı karşıya gelirken karşılaşmanın başlamasına yaklaşık iki buçuk saat önce gerçekleşen olaylara polis de müdahale etti ve olayları bastırmaya çalıştı.

11 Aralık 2019 Galatasaray`ın gençleri Paris Saint-Germain`e mağlup oldu Galatasaray U19 Takımı, UEFA Youth League`de gruptaki son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain`e 1-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Genç Aslanlar baskılı oynadı, bir kez de direğe takıldı ancak gol bulmayı başaramadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:21 | 11 Aralık 2019
galatasaray Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi
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