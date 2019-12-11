Paris Saint Germain Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında olaylar çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain’e konuk olurken müsabaka öncesinde Fransa’nın başkenti Paris’te sokaklar iki takım taraftarlarının kavgasına sahne oldu.

Incidents porte de Saint-Cloud, désormais maîtrisés par les forces de l’ordre. Affrontement entre Parisiens cagoulés et Turcs. Plus d’infos à venir sur notre site. #PSGGS pic.twitter.com/2OqiPnk7KJ — Le Parisien – PSG (@le_Parisien_PSG) December 11, 2019

Fransız basınına göre Parc des Princes yakınlarında yüzlerce taraftar karşı karşıya gelirken karşılaşmanın başlamasına yaklaşık iki buçuk saat önce gerçekleşen olaylara polis de müdahale etti ve olayları bastırmaya çalıştı.

Galatasaray`ın gençleri Paris Saint-Germain`e mağlup oldu Galatasaray U19 Takımı, UEFA Youth League`de gruptaki son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain`e 1-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Genç Aslanlar baskılı oynadı, bir kez de direğe takıldı ancak gol bulmayı başaramadı. İlgili Haberi Oku