CANLI | Paris Saint Germain 2-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Paris Saint Germain Galatasaray canlı! Paris Saint Germain Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin grup heyecanı sona eriyor. A Grubu’nun altıncı maçında lider Paris Saint-Germain temsilcimizi konuk ediyor. Galatasaray’ın yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi için Brugge’ün evinde Real Madrid’e puan kaybetmesi, Galatasaray’ın ise galip gelmesi gerekiyor. Paris Saint Germain Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Paris Saint Germain Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

PARIS SAINT GERMAIN GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Parc des Princes

SAAT: 23.00

HAKEM: István Kovacs

YAYIN: beIN SPORTS HD1

PARIS SAINT GERMAIN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

PARIS SAINT GERMAIN: Rico, Kouassi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Sarabia, Paredes, Bernat, Mbappe, Icardi, Neymar Jr

YEDEKLER: Navas, Thiago Silva, Kehrer, Verratti, Cavani, Choupo-Moting, Draxler

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Belhanda, Emre Mor, Ömer Bayram

YEDEKLER: Okan, Şener, Selçuk, Falcao, Yunus, Emin, Erencan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’da ise Luyindama ve Andone, Feghouli, Babel, Adem Büyük’ün deplasman kafilesinde yer almıyor. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Ahmet Çalık da Avrupa kadrosunda yer almıyor. Terim2in 45 dakika forma giyeceğini söylediği Radamel Falcao ise yedek kulübesinde.

Paris Saint Germain Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında olaylar çıktı! Paris Saint-Germain Galatasaray maçı öncesi iki takım Parc des Princes çevresinde karşı karşıya geldi. Fransız basınına göre yüzlerce taraftar birbirine girerken olaylara polis müdahale etti. İlgili Haberi Oku