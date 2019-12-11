CANLI | Paris Saint Germain 2-0 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Paris Saint Germain Galatasaray canlı! Paris Saint Germain Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin grup heyecanı sona eriyor. A Grubu’nun altıncı maçında lider Paris Saint-Germain temsilcimizi konuk ediyor. Galatasaray’ın yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi için Brugge’ün evinde Real Madrid’e puan kaybetmesi, Galatasaray’ın ise galip gelmesi gerekiyor. Paris Saint Germain Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Paris Saint Germain Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
PARIS SAINT GERMAIN GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER
STAT: Parc des Princes
SAAT: 23.00
HAKEM: István Kovacs
YAYIN: beIN SPORTS HD1
PARIS SAINT GERMAIN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
PARIS SAINT GERMAIN: Rico, Kouassi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Sarabia, Paredes, Bernat, Mbappe, Icardi, Neymar Jr
YEDEKLER: Navas, Thiago Silva, Kehrer, Verratti, Cavani, Choupo-Moting, Draxler
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Belhanda, Emre Mor, Ömer Bayram
YEDEKLER: Okan, Şener, Selçuk, Falcao, Yunus, Emin, Erencan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’da ise Luyindama ve Andone, Feghouli, Babel, Adem Büyük’ün deplasman kafilesinde yer almıyor. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Ahmet Çalık da Avrupa kadrosunda yer almıyor. Terim2in 45 dakika forma giyeceğini söylediği Radamel Falcao ise yedek kulübesinde.