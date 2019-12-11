Ortalığı karıştıran olay pankart! Lyon’da Marcelona’ya tepki…

Devler Ligi’nde grup aşamasının son haftasında Lyon sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig’i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Lyonlu bir taraftar Leipzig maçının hemen ardından üzerinde eşek fotoğrafı olan ve “Marcelo kulübü terk et” yazılı bir pankartla sahaya girdi. Sezon başından bu yana taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Marcelo’ya yapılan şok hareket bir anda sahanın karışmasına neden oldu.

Takım kaptanı Depay açılan pankartın ardından koşarak taraftara tepkisini gösterdi ve onu saha dışına itti. Ardından eski Galatasaraylı Denayer de olay yerine gelerek taraftarlara tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

Bu esnada eski Beşiktaşlı Marcelo’nun tribünlere yaptığı el harekete kameralara takıldı. Marcelo’ya yapılan bu çirkin saldırının ardından Beşiktaş taraftarı eski futbolcularına sosyal medyadan destek mesajları yolladı. Maçın ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan Lyonlu futbolcular çok sinirli olduklarını ifade etti.

DEPAY: AİLELERİMİZE HAKARET EDEN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Olaya ilk müdahale edenlerden biri olan kaptan Depay maç sonu yaptığı açıklamada: ”Bana bak! Ne görüyorsun? Öfke? Öfkeli biriyim, kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir takımın taraftarı tarafından desteklenmediğini bilerek oynaması çok zor.Bizden ne bekliyorsunuz? Ailelerimize hakaret eden taraftarlara teşekkür ediyoruz! İyi sonuç alınan bir maçtan sonra stadınızda taraftarınızla bunu kutlayamazsanız burada oynamak hiç mantıklı gelmiyor. Takım olarak bütün futbolcularımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KULÜP BAŞKANI: TARAFTAR GRUPLARI İLE GÖRÜŞECEĞİM

Olayın ardından Lyon kulüp Başkanı Aulas bir açıklama yaparak; “Depay ne kadar iyi bir kaptan olduğunu gösterdi ve yapabileceğini yaptı. Marcelo karşıtı pankartı açan taraftarın videosu elimizde. Gidip onunla ve taraftar grupları ile görüşeceğim. Bunlar bizim kabul edemeyeceğimiz şeyler. 32 yıldır bu işteyim. Bugün Lyon, Şampiyonlar Ligi’nin eleme turlarında 12. kez yükselmeye hak kazandı. Tabii ki oyuncular bu kaba saldırının dolayı üzgünler. Ben de üzgünüm” dedi.