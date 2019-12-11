Napoli’de sürpriz karar! Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı…

İtalya Ligi’nde son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan ancak bu sezon lider Inter’in 17 puıan gerisine düşen Napoli, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Carlo Ancelotti’nin görevine son verdi.

Daha önce son 16’ya kalan ve gruptaki son maçında Genk’i 4-0 yenen İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, “Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin feshine karar verildi. Napoli ve başkan Aurelie De Laurentiis ile Carlo Ancelotti arasındaki arkadaşlık, karşılıklı saygı devam edecektir” denildi.

Serie A’nın köklü ekiplerinden Napoli’de uzun süredir beklenen oldu ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Ligdeki kötü gidişi durduramayan Ancelotti’nin Napoli’si Şampiyonlar Ligi’nde Genk’i farklı yenerek son 16’ya kalmasına rağmen ayrılık gerçekleşti.

Ancelotti, Genk maçı sonrası istifa etmeyeceğini açıklarken; başkan De Laureniis ile toplantı yapacağını söyledi. Ancak kulüp, Genk maçının ardından yayınladığı bildiriyle işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

İtalyan medyası, Milan’ın eski teknik direktörü Gennaro Gattuto’nun göreve getirileceğini iddia etti.