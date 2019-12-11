SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sözcü Kalın'dan Davutoğlu açıklaması!
Napoli’de göreve Gennaro Gattuso getirildi
İtalya Serie A

Napoli’de göreve Gennaro Gattuso getirildi

Napoli Carlo Ancelotti'den boşalan göreve, son olarak Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso'yu getirdi.

SKOR DIŞ HABER 11 Aralık 2019 20:35

Carlo Ancelotti’nin görevine son veren İtalya Seria A ekibi Napoli, fazla vakit kaybetmeden eski Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso’yu göreve getirdiğini açıkladı.

Ligde arka arkaya alınan kötü sonuçlar sebebiyle koltuğu sallanan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde 4-0’lık Genk galibiyeti sonrası kovulmuştu. Ligde 7. sırada bulunmasına karşın Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmayı başaran dünyaca ünlü teknik direktörün görevine son verilmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

11 Aralık 2019 Napoli`de sürpriz karar! Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı... Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk`i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli`de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın Serie A`daki kötü gidiş nedeniyle gönderildiği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Oyunculuk dönemindeki stili ile unutulmaz arasına giren Gennaro Gattuso, son olarak Milan’da çalışmış ve Mayıs ayında görevine son verilmişti. Napoli, Gattuso’nun kariyerinde birinci lig seviyesinde yönettiği Milan’dan sonraki ikinci takım olacak.

Son güncelleme 20:40 | 11 Aralık 2019
Carlo Ancelotti’ Gennaro Gattuso İtalya Seria A milan Napoli
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR