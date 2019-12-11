Napoli’de göreve Gennaro Gattuso getirildi

Carlo Ancelotti’nin görevine son veren İtalya Seria A ekibi Napoli, fazla vakit kaybetmeden eski Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso’yu göreve getirdiğini açıkladı.

Ligde arka arkaya alınan kötü sonuçlar sebebiyle koltuğu sallanan Ancelotti, Şampiyonlar Ligi’nde 4-0’lık Genk galibiyeti sonrası kovulmuştu. Ligde 7. sırada bulunmasına karşın Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkmayı başaran dünyaca ünlü teknik direktörün görevine son verilmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Napoli`de sürpriz karar! Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı... Şampiyonlar Ligi E grubunda Genk`i 4-0 mağlup ederek 12 puanla bir üst tura yükselen Napoli`de dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın Serie A`daki kötü gidiş nedeniyle gönderildiği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Oyunculuk dönemindeki stili ile unutulmaz arasına giren Gennaro Gattuso, son olarak Milan’da çalışmış ve Mayıs ayında görevine son verilmişti. Napoli, Gattuso’nun kariyerinde birinci lig seviyesinde yönettiği Milan’dan sonraki ikinci takım olacak.