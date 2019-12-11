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Metin Şen’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Damien Comolli eleştirisi!
Süper Lig

Metin Şen’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Damien Comolli eleştirisi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetiminden istifa eden ilk isim olan Metin Şen, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şen, Comolli için "Türk futbolunu çok iyi analiz edemiyor. Yanlış karakterde oyuncular getirdi. Hata yapılması normal ama ısrar etmemek lazım. Yönetimde kararlar yeterince tartışılmadan alınıyor" dedi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 11 Aralık 2019 09:32

Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığındaki yönetimden ilk istifa eden eski yönetici Metin Şen, Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terraneo zamanında yanlış isimle doğru işlerin yapıldığını belirten Şen, “Comolli, transferde doğru hamleler yapmadı. Türk futbolunu çok iyi analiz edemiyor. Bu nedenle yanlış karakterde oyuncular getirdi. Hata yapılması normal ama hatada ısrar etmemek lazım. Aziz Yıldırım, 20 yıllık süreçte iyi başkanlık yapmış, kulübün içine girdiğimde bunu gördüm” dedi.

“KULÜBÜN KÜÇÜLMESİ LAZIM”

Şen, eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Yönetimde kararlar yeterince tartışılmadan alınıyor. Fenerbahçe'nin daha güçlü yönetime ihtiyacı var. Ali Koç görevine en az iki dönem daha güçlü bir yönetimle devam etmeli. Ersun Yanal, takım üzerinde iyi etkisi olan bir hoca. Türkiye'deki tüm futbol kulüpleri eksi yazıyor. Kulübün ve transfer bütçelerinin küçülmesi lazım.”

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Son güncelleme 09:32 | 11 Aralık 2019
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