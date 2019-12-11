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Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, küfürlü bir ifadeyle eleştirdiği çevirmenden özür diledi!
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, küfürlü bir ifadeyle eleştirdiği çevirmenden özür diledi!

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Salzburg maçı öncesi çevirisi hakkında küfürlü yorumda bulunduğu tercümandan, müsabaka sonrası basın toplantısında özür diledi.

11 Aralık 2019 21:41

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Salzburg’a konuk olurken maç öncesi basın toplantısında Jürgen Klopp’un tercümana çıkışı ve maç sonrası konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ile gündeme damga vurdu. Kaptan Jordan Henderson maçı değerlendirirken, “Bu akşamki maç Liverpool için kolay olmayacak” dedi.

Ancak İngilizce – Almanca tercümanı, “Maç Liverpool için kolay olacak” anlamına gelen bir tercüme yaptı. Tercümeyi duyan kaptan Henderson şaşırdı ve araya teknik direktör Jürgen Klopp girdi. Klopp tüm sakinliğini bozarak “Burada bir Alman teknik direktörün oturması b.ktan tabii! Sadece gerçekten dinlemen lazım. Çok zor bir şey değil. Ben kendim tercüme edebilirim” dedi ve Almanca konuşarak tercümanın dediklerini düzeltti.

‘Tamamen aptalcaydı, özür dilerim!’

Liverpool’un 2-0 kazandığı ve gruptan lider çıkmayı başardığı müsabakanın ardından Jürgen Klopp, önceki gün basın toplantısında sert konuştuğu tercümana “Başlamadan önce dün için özür diliyorum. Haksızlık ettim biliyorum ve daha da kötüsü bu kameralar önünde oldu. Tamamen aptalcaydı. Cevabımızın çevriliş şeklini beğenmedim ama bunu aktarma şeklim aptalcaydı. Özür dilerim” dedi.

Klopp özründen sonra çevirmenin elini sıktı, Almanca da özür diledi ve “Evet, şimdi İngilizce” şeklinde esprili bir şekilde özür açıklamasını noktaladı. 11 Aralık 2019 Çağlar Söyüncü, Virgil van Dijk`i solladı! En iyisi... Leicester City`nin 23 yaşındaki Türk savunmacısı Liverpool'un 100 milyon Euro piyasa değerine sahip stoperini bu sezon savunma istatistiklerinde geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:41 | 11 Aralık 2019
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