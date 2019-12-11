Lidere selam!

Sivasspor 14 maçta 30 puan topladı. 29 gol attı, 13 gol yedi… Ligimizin hem lideri hem de buldozeri.

Artı 16 averajı var. Bu ‘Ben şampiyonluğu istiyorum' mesajıdır. Mert, Hakan, Emre, Fatih, yılların deneyimi Kone ve Rıza Çalımbay…

Kazanmak alışkanlık haline dönüşürse zirve hayal değildir.

Bordo mavi hırs

Ünal Karaman, Trabzonspor için çok önemli. Antalyaspor maçında Sturridge'e baktım. Oyunda kaldığı sürede forması sırılsıklamdı.

Savunmada Campi, sanki 5 yıldır Trabzonspor forması giyiyordu. Yusuf, topu tavana öyle bir vurdu ki, bir değil, iki kaleci olsa o şut çıkmazdı.

Kaleci Uğurcan, İspanyol kalecileri andıran stiliyle müthiş istikrar yakaladı.

Ligin seyir zevki veren bu takımını ortaya çıkaran ve kötü günlerde hiç mazaret üretmeyen Ünal Karaman, bu takımın mimarıdır.

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