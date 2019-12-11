Kulüp başkanının kızı hamile kaldı! Futbolcu kovuldu!

Slovenya 2. Ligi’nde mücadele eden bir takımda, ilginç bir olay yaşandı. Nijeryalı bir futbolcunun, kulüp başkanının kızı ile birlikte olduğu ve başkanın kızı hamile kaldığı için takımdan kovulduğu ve ülkesine gittiği belirtildi. Olaya karışan futbolcunun ve kulübün ismi ise açıklanmadı.

Slovenya 2. Ligi’nde Nijeryalı Bede Osuji, Temitope Nelson, Gerald Chiyoke ve Sulaiman Adedoja isminde dört futbolcunun oynadığı, ancak hangi ismin olaya karıştığının bilinmediği Sloven basınında yer aldı. Futbolcu ise, kulübün kendisine yaklaşımını FIFA’ya taşıyacağını açıkladı. Futbolcu ayrıca, olay sonrası başına geleceklerden korktuğu için ülkesine dönmek zorunda kaldığını, sevgilisi ve hamileliği ile ilgili de endişeli olduğunu söyledi.

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Mayıs ayında kulübe katıldığını ve üç yıllık sözleşme imzaladığını belirten futbolcu, şu açıklamalarda bulundu:

“Sözleşmem devam ederken, başkanın kızı olan sevgilimin benden hamile kaldığını söylemesi üzerine kulüpte sıkıntı yaşadım. Kulüp yönetimi bunu öğrendi ve benimle görüşme talep etti. Onlara kulüp başkanının kızının hamile kalmasından sorumlu olduğunu söyledim. Bana evden çıkmamamı ve kendileri haber verene kadar etrafta görünmemem gerektiği söylendi. Bir hafta sonra menajerim aradı ve sözleşmemin feshedildiğini söyledi. Neden olarak ise disiplinsiz davranışlarım olduğu belirtildi. Bu haber benim için büyük sürpriz oldu çünkü kulübe katıldığımdan bu yana herhangi bir disiplinsiz davranışım olmadı. Olayın başkanın kızı ile birlikte olmam nedeniyle gerçekleştiğini anladım. O yetişkin bir kadın… Biz birbirimizi seviyoruz ve çocuk sahibi olmaya karar verdik. Bu olayı FIFA’ya taşıyacağım.”

Sevgilisi ve çocuğu hakkında endişeli olduğunu da sözlerine ekleyen futbolcu “Nijerya’ya geri döndüğümden bu yana sevgilim ve çocuğuma ne olduğunu bilmiyorum. Sevgilime, beni tüm sosyal medya kanallarından engellemem için baskı yapıyorlar. Bu nedenle iletişim kuramıyoruz. Kulüpteki birkaç arkadaşım da korktukları için benimle konuşamıyorlar” dedi.