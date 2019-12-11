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Kayserispor’a Pedro Henrique’den kötü haber
Süper Lig

Kayserispor’a Pedro Henrique’den kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Pedro Henrique'nin MR'ı çekildi.

11 Aralık 2019 13:25

Çaykur Rizespor ile geride kalan hafta oynanan müsabakada aldığı darbe sonrasında 27. dakikada oyundan çıkan Pedro Henrique’nin MR’ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan Brezilyalı futbolcu, ilk yarıyı kapattı!

Sol üst adalesinde kanama tespit edilen başarılı futbolcu 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala Pedro Henrique, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev alamayacak.

Pedro Henrique, bu sezon geride kalan 14 haftada 11 müsabakada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 6 kez sarı kart 2 kez de kırmızı kart gördü.

Son güncelleme 13:25 | 11 Aralık 2019
kayserispor Pedro Henrique süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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