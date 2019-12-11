Kayserispor’a Pedro Henrique’den kötü haber

Çaykur Rizespor ile geride kalan hafta oynanan müsabakada aldığı darbe sonrasında 27. dakikada oyundan çıkan Pedro Henrique’nin MR’ı çekildi. Sol üst adalesinde şişlik oluşan Brezilyalı futbolcu, ilk yarıyı kapattı!

Sol üst adalesinde kanama tespit edilen başarılı futbolcu 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala Pedro Henrique, Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev alamayacak.

Pedro Henrique, bu sezon geride kalan 14 haftada 11 müsabakada görev yaptı. Brezilyalı futbolcu, 4 gol atarken 6 kez sarı kart 2 kez de kırmızı kart gördü.