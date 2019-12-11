Kariyer gecelerinin yaşandığı maç Miami Heat’in!

NBA’de Miami Heat evinde Atlanta Hawks’ı uzatmalar sonucunda 135-121 mağlup etti. Heat son dakikasında 6 sayı geriye düştüğü maçta bulduğu 22-0’lık seriyle maçı uzatmaya taşıdı ve galip geldi.

Bitime 59,9 saniye kala skor 117-111’e geldiğinde Hawks’ın genç yıldızı Trae Young’ın “Maç bitti!” şeklinde yaptığı hareket Heat galibiyeti sonrası dalga konusu oldu.

Florida temsilcisinde 4 oyuncu kariyer akşamı yaşadı. Bam Adebayo kariyer sayı rekoruna imza atarken bunun yanında ilk kez triple double yapmayı başardı: 30 sayı, 11 ribaund, 11 asist.

“The triple-double’s for my mom.”@Bam1of1: 30 PTS (career-high) 11 REB 11 AST (career-high) 1st-career triple-double pic.twitter.com/GbbYUuk2Ai — NBA (@NBA) December 11, 2019

Kendrick Nunn 36 sayıyla maçın en skoreri olurken kişisel sayı rekorunu kırmayı başardı. Kişisel sayı rekorunu kırmayı başaran bir diğer Heat oyuncusu Duncan Robinson oldu. Genç oyuncu 34 sayı attığı maçta 10 üçlük isabeti bularak Heat tarihinde bir maçta en fazla üçlük isabeti bulan isim oldu.

Maçın son dakikalarındaki kritik performansıyla maçı takımına getiren Jimmy Butler 20 sayı, 18 riabund, 10 asist triple double yapmayı başardı. All-Star oyuncu 18 ribaundla kariyer rekoru kırmayı başardı.

#NBA‘de uzatmaya giden maçta, Atlanta Hawks karşısında 22-0’lık seri yaklayan Miami Heat’in müthiş zaferi Bam Adebayo: 30 sayı / 11 ribaund / 11 asist Jimmy Butler: 20 sayı / 18 ribaund / 10 asist Duncan Robinson: 34 sayı / 10 üçlük [kariyer rekoru]pic.twitter.com/JKXrYoqRfr — SKOR (@SozcuSkor) December 11, 2019

Miami Heat’te bu dört oyuncu takımın ürettiği 135 sayının 124’ünü kaydetmeyi başardı.

Atlanta Hawks galbiyeti avucunun içinden kaçırırken De’Andre Hunter 28 sayıyla mücadele etti. Ayrıca bu maçla birlikte kariyerindeki bin 500’üncü müsabakasını çıkan Vince Carter, NBA tarihinde bu sayıya ulaşan 5. oyuncu oldu.