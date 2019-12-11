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Jordon Ibe mahkemeye çıkacak
İngiltere Premier Lig

Jordon Ibe mahkemeye çıkacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'un genç kanat oyuncusu Jordon Ibe, yaz aylarında yaptığı bir kaza sebebiyle ifade verdi.

SKOR DIŞ HABER 11 Aralık 2019 16:35

Bournemouth’un genç yıldız adayı Jordon Ibe 30 Temmuz’da yaptığı bir trafik kazası sebebiyle ifade verdi.

Sabaha karşı Bentley marka aracıyla bir kahve dükkanına giren Ibe, mağazaya ciddi zarar vermiş ve kaçmıştı. Kaza sırasında dükkanın önünde park halinde bulunan Mercedes marka bir araç da zarar görmüştü.

Bugün mahkeme salonundan çıkarken görülen 23 yaşındaki oyuncu aracı dikkatsiz kullandığı iddiasını reddetti. Sabaha karşı 04:30’da gerçekleşen kaza nedeniyle Ibe’ın 15 bin sterlinlik zarara sebep olduğu söyleniyor.

Eski Liverpool oyuncusu 10 Şubat 2020’de mahkeme karşısına çıkacak.

Genç İngiliz futbolcu 2016 senesinde Liverpool’dan 16 milyon sterlinlik rekor bonservis karşılığında Bournemouth’a transfer olmuştu.

Son güncelleme 16:35 | 11 Aralık 2019
Bournemouth ingiltere premier lig Jordon Ibe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
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14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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