GS PSG maçı muhtemel 11’ler! PSG Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 285. karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde PSG karşısında 6. maçına çıkıyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi’nde devam edilmek için PSG yenerek Club Brugge Real Madrid maçı sonucunu bekleyecek. İşte GS PSG maçının saati ve kanalı…

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris'te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda

PSG

Navas, Meunier, T. Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar

GALATASARAY’IN KADROSU

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

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