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Galatasaray’ın gençleri Paris Saint-Germain’e mağlup oldu
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın gençleri Paris Saint-Germain’e mağlup oldu

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Youth League'de gruptaki son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. Genç Aslanlar baskılı oynadı, bir kez de direğe takıldı ancak gol bulmayı başaramadı.

11 Aralık 2019 20:09

UEFA Youth League A Grubu son haftasında Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi mücadeleyi 8’de Richard Makutungu’nun attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 22 şut atarken, bir kez de direğe takıldı.

Galatasaray U19 takımı, 6 puanla grubunu son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Gruptan Real Madrid 13 puanla lider, Club Brugge ise 10 puanla 2. sırayı alarak çıktı. PSG de temsilcimiz gibi 6 puan topladı ancak grubu üçüncü bitirdi. 11 Aralık 2019 Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:09 | 11 Aralık 2019
galatasaray Paris Saint Germain UEFA Youth League
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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