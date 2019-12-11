Galatasaray’ın gençleri Paris Saint-Germain’e mağlup oldu

UEFA Youth League A Grubu son haftasında Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Fransız ekibi mücadeleyi 8’de Richard Makutungu’nun attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 22 şut atarken, bir kez de direğe takıldı.

Galatasaray U19 takımı, 6 puanla grubunu son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Gruptan Real Madrid 13 puanla lider, Club Brugge ise 10 puanla 2. sırayı alarak çıktı. PSG de temsilcimiz gibi 6 puan topladı ancak grubu üçüncü bitirdi. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi. İlgili Haberi Oku