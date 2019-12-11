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FIFA, Platini ve Blatter’e dava açmaya hazırlanıyor!
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FIFA, Platini ve Blatter’e dava açmaya hazırlanıyor!

FIFA, Sepp Blatter ve Michel Platini'ye zararını karşılamaları için dava açacak.

SKOR DIŞ HABER 11 Aralık 2019 17:10

FIFA, eski başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA başkanı Michel Platini’ye dava açmaya hazırlanıyor.

Platini’ye 2011 senesinde verilen 2 milyon İsviçre Frankgı rüşvet, ikilinin 2015 senesi itibarıyla spordan men edilmesine sebep olmuştu. Süreç içerisinde oluşan FIFA’nın zararı ise mahkemeler tarafından karşılanmamıştı. Gelinen durumda, FIFA Yönetim Komitesi geçtiğimiz ay bu paranın tazmin edilmesi yönünde bir karar aldı.

03 Ekim 2019 FIFA`nın eski başkan yardımcısına ağır ceza! Yine yolsuzluk, yine rüşvet... Son yıllarda FIFA`da artan rüşvet ve yolsuzluk haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonu`nda başkanlık yapan eski FIFA Başkan Yardımcısı Eugenio Figueredo`ya rüşvet nedeniyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verildi. İlgili Haberi Oku

Eski Fransız futbol efsanesi Platini, dönemin FIFA Başkanı Blatter ile kendisinden sonraki başkan olması yönünde anlaşmaya varmıştı. İkili önce 8’er yıl, daha sonra indirilmiş haliyle 6 ve 4’er yıl olmak üzere, futboldan men cezası almıştı. Daha sonra bu ceza CAS’a götürülmüştü. Bu sebeple FIFA’nın zararını mahkemeler henüz karşılayamıyor.

Ayrıca Platini kendisine verilen 60 bin İsviçre Frangı cezayı da ödemedi. Yazın Paris’te yapılan FIFA üyelerinin kapıldığı bir konferansta yanlış bir şey yaptığı düşünmediğini söyleyen Platini, karşı dava açacağını söylemişti.

Son güncelleme 17:10 | 11 Aralık 2019
fifa Michel Platini Sepp Blatter
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OGP
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14 9 30
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14 8 27
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