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Fenerbahçe’de Sivasspor hazırlıkları! Ali Koç da izledi
Süper Lig

Fenerbahçe’de Sivasspor hazırlıkları! Ali Koç da izledi

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un da izlediği antrenmanla Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

11 Aralık 2019 13:15

Süper Lig’in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular topla ısınma çalışmalarına devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Sakatlığı bulunan Victor Moses antrenmana katılmazken, Mevlüt Erdinç ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Kulüp Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı izledi. Ali Koç, antrenmanı izlemeye gelen iki çocuk taraftarı Kadıköy’de bir maça davet etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Son güncelleme 13:15 | 11 Aralık 2019
Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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