Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan, TFF’nin yaptığı kulüp lisans talimatı değişikliğine ilk yorum!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada TFF’nin kulüp lisans talimatında yaptığı değişikliğe değinirken Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarını yapılandırması konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TFF’nin kulüp lisans talimatının ilk devreye sokulduğu dönemde Fenerbahçe’nin emeğinin çok olduğunu söyleyen Koç, Türkiye Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarını yapılandırmasının yanlış iletişim kurbanı olduğunu söyledi.

TFF’nin kulüp lisans talimatında, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesi hakkında konuşan Koç, “TFF’nin uygulaması 19 Haziran’da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül’de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerleme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. O yüzden günü değil genel durumu konuşmak lazım” ifadelerini kullandı.

TFF, kulüp lisans talimatında esnemeye gitti! 18 günde ne değişti? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 21 Kasım'da “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti ama kabul edilebilir sapma tutarı önceki gün %30'dan %40'a yükseltildi. Futbolseverler başlıktaki soruyu yöneltti İlgili Haberi Oku

İşte Ali Koç’un gündemle ilgili çok önemli açıklamaları;

“Sivas Anadolu’daki Kadıköy dediğim yerlerden. Ama bu sefer çok zor olacak. Çok iyi oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Hem hakem hataları, hem kendi hatalarımız nedeniyle olmamız gerekenden 7-8 puandan gerideyiz.”

KULÜP LİSANS TALİMATI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ

“Şu an bir şey düşünmüyorum. Bugün arkadaşların bir toplantısı var. Oradan gelecek bilgiye göre açıklama yaparız. Bizler görüşme bile yapmadık. Yerel FFP yapıldı. İyi kurgulanması lazım. Bir gecede bu noktaya gelmedi Türk futbolu. TFF’nin yeni geliştirdiği talimatname tüm yapısal sorunlardan bir tanesi. Düğmeyi başından doğru iliklemek lazım. Onu da göreceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bir takımın az, bir takımın çok değil. Bununla ilgili açıklama yapacağım. TFF’nin uygulaması 19 Haziran’da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül’de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerleme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. O yüzden günü değil genel durumu konuşmak lazım.”

“BU DEĞİŞİKLİKTE FENERBAHÇE’NİN EMEĞİ VAR”

“Biz şu anda yerel FFP yaptık ve bunun sınırlamaları belirlenmesi gerekiyor. Türk futbolunda durum çok çok kötü ve bunları yıllar önceden gördük, söyledik. FFP sadece sorunlardan bir tanesi, yapısal çok ciddi sorunlar var. Bir önceki federasyon talimatname yazmak istiyordu ama olmadı. Federasyon yerel FFP hazırladı ve Mart-Nisan aylarında çalışılan bu modelde emeği geçen takımların başında Fenerbahçe var. Bizim profesyonellerimiz La Liga modelini incelediler. Yabancı değiliz buna. Önemli olan doğru kullanılmalı. Limitlerin doğru belirlenmesi.”

“YENİDEN YAPILANDIRMA 31 MART SEÇİMLERİNE MALZEME OLDU”

“İlgili kişiler açıklama yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada da aynı şeyi yaşadık. Televizyonlarda anlattılar ama daha kurgulanmamıştı sistem. İletişimi iyi yapılmadığı için 31 Mart seçimlerine malzeme oldu. Sadece günü değil, büyük resmi düşünmek lazım. Bir şekilde bu işin içinden çıkmamız lazım. Fenerbahçe özelinde bir şey söyleyemem. Henüz toplantımızı yapmadık.”

“ÇİFTÇİNİN PARASINI TOPÇUYA VERİYORLAR YAKLAŞIMI YAKIŞIKSIZ”

“Devletimizin iyi niyetle yaptığı müdahale çok üzülerek söylüyorum ki seçim malzemesi haline geldi. Türkiye’de birçok sektörün borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Müşterinin ayakta durması bankaların lehinedir. Çiftçinin parasını topçuya veriyorlar yaklaşımı yakışıksızdır. Tamam yanlışlar yapılmıştır ama bu sorun bankaların da sorudur. Başında doğru iletişim olsaydı herkesin sahipleneceği bir süreç haline gelebilirdi.”