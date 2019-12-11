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Ergin Ataman: Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi hocasına sahip
Euroleague

Ergin Ataman: Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi hocasına sahip

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2019 12:45

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague’in 13. haftasında yarın Fenerbahçe Beko ile deplasmanda yapacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, Fenerbahçe Beko ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Fenerbahçe Beko, Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip bir takım. Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar Euroleague’de deplasmanda çok zor 5 maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

11 Aralık 2019 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya Euroleague`in 13. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu`nda yarın saat 20.45`te karşı karşıya gelecek. İlgili Haberi Oku

Anadolu Efes’in ABD’li oyuncusu Chris Singleton ise Fenerbahçe Beko ile zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, “Derbi mücadelesi yoğun duyguların olduğu bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Sıralamadaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Bunun için de galip gelmeliyiz ve bu galibiyetin de bizim için öneminin farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 12:45 | 11 Aralık 2019
anadolu efes Chris Singleton Ergin Ataman euroleague
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