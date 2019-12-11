Çağlar Söyüncü, Virgil van Dijk’i solladı! En iyisi…

İngiltere Premier Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ikinci sıraya oturan Leicester City'nin bu başarısında Çağlar Söyüncü'nün payı büyük.

23 yaşındaki milli futbolcumuz, piyasa değeri 100 milyon Euro olan, Liverpool'lu Virgil Van Dijk'ı bu sezon tüm savunma istatistiklerinde solladı.

Leicester City, muhteşem performansının ardından genç futbolcumuz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

1.7 milyon Euro ile as takımın en az kazanan ismi olan Çağlar'ın yıllık net ücretinin 2.5 milyon Euro'ya yükseltilmesi planlanıyor.