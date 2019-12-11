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Çağlar Söyüncü, Virgil van Dijk’i solladı! En iyisi…
İngiltere Premier Lig

Çağlar Söyüncü, Virgil van Dijk’i solladı! En iyisi…

Leicester City'nin 23 yaşındaki Türk savunmacısı Liverpool’un 100 milyon Euro piyasa değerine sahip stoperini bu sezon savunma istatistiklerinde geçti.

11 Aralık 2019 09:42

İngiltere Premier Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ikinci sıraya oturan Leicester City'nin bu başarısında Çağlar Söyüncü'nün payı büyük.

23 yaşındaki milli futbolcumuz, piyasa değeri 100 milyon Euro olan, Liverpool'lu Virgil Van Dijk'ı bu sezon tüm savunma istatistiklerinde solladı.

Leicester City, muhteşem performansının ardından genç futbolcumuz ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

1.7 milyon Euro ile as takımın en az kazanan ismi olan Çağlar'ın yıllık net ücretinin 2.5 milyon Euro'ya yükseltilmesi planlanıyor.

Son güncelleme 10:29 | 11 Aralık 2019
Çağlar Söyüncü Virgil van Dijk
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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