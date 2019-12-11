Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk olacak. Borussia Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2’den canlı yayınlanacak.

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

BORİSSİA MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Mönchengladbach şehrindeki Borussia Park'ta 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports’tan canlı olarak yayınlanacak.