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Beşiktaş’a Avrupa molası! İşte Abdullah Avcı’nın planı…
Beşiktaş

Beşiktaş’a Avrupa molası! İşte Abdullah Avcı’nın planı…

Grupta çıkma şansını haftalar önce yitiren siyah-beyazlılarda teknik heyet sakatlık riskini göz önünde bulundurup yedeklere şans verecek

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 11 Aralık 2019 09:13

Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki son sınavını İngiltere'de verecek.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, yarın Wolverhampton deplasmanına çıkacak. Prestij mücadelesi yapacak olan Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, pazar günkü Malatyaspor maçına önem veriyor.

Avcı, bu nedenle Atiba, Burak, Caner, Gökhan, Vida, Ljajic ve Elneny'yi dinlendirip İngiltere'de yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

İNGİLTERE’DE 1 GÜN

Teknik heyet, uzun yolculukla birlikte ağrı eşiği yüksek, hafif sakatlıkları bulunan ve sakatlanma riski yüksek olan futbolcuların dinlendirilmesine karar verdi.

Bugün İngiltere'ye gitmeden son çalışmasını İstanbul'da yapacak olan Kartal, 16.00'da İngiltere'nin Birmingham kentine uçacak.

Wolverhampton'da yapılacak çalışmanın ardından 1 gün otelde kalacak olan siyah-beyazlılar, maçın ardından gece yurda dönecek.

Son güncelleme 09:13 | 11 Aralık 2019
abdullah avcı beşiktaş Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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