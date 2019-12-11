Beşiktaş’a Avrupa molası! İşte Abdullah Avcı’nın planı…

Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki son sınavını İngiltere'de verecek.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, yarın Wolverhampton deplasmanına çıkacak. Prestij mücadelesi yapacak olan Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, pazar günkü Malatyaspor maçına önem veriyor.

Avcı, bu nedenle Atiba, Burak, Caner, Gökhan, Vida, Ljajic ve Elneny'yi dinlendirip İngiltere'de yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

İNGİLTERE’DE 1 GÜN

Teknik heyet, uzun yolculukla birlikte ağrı eşiği yüksek, hafif sakatlıkları bulunan ve sakatlanma riski yüksek olan futbolcuların dinlendirilmesine karar verdi.

Bugün İngiltere'ye gitmeden son çalışmasını İstanbul'da yapacak olan Kartal, 16.00'da İngiltere'nin Birmingham kentine uçacak.

Wolverhampton'da yapılacak çalışmanın ardından 1 gün otelde kalacak olan siyah-beyazlılar, maçın ardından gece yurda dönecek.