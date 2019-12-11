Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Avrupa’da 135. maçını Basel karşısında yapacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 134 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İşte Basel Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

BASEL TS MAÇI NE ZAMAN?

Basel Trabzonspor maçı 3 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak. Hakem Marco Di Bello'nun düdük çalacağı müsabaka Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluş olan Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.