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Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor

Basel Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi son maçında Basel'e konuk olacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor'un Basel karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Peki Basel Trabzonspor maçı ne zaman? Mücadele saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

11 Aralık 2019 10:33

Trabzonspor, Avrupa’da 135. maçını Basel karşısında yapacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 134 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 50 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. İşte Basel Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

BASEL TS MAÇI NE ZAMAN?

Basel Trabzonspor maçı 3 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak. Hakem Marco Di Bello'nun düdük çalacağı müsabaka Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluş olan Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Son güncelleme 10:33 | 11 Aralık 2019
basel trabzonspor ts uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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