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Wolverhampton Beşiktaş maçını Andris Treimanis yönetecek
Beşiktaş

Wolverhampton Beşiktaş maçını Andris Treimanis yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

10 Aralık 2019 16:16

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü Beşiktaş’ın İngiltere’de Wolverhampton’la oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Wolverhampton şehrindeki Molineux Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada, Letonya Futbol Federasyonundan hakem ve yardımcı hakemler görevlendirildi.

Maçta Andris Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Son güncelleme 16:16 | 10 Aralık 2019
beşiktaş uefa avrupa ligi Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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