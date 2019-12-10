UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda son maç heyecanı! Canlı skor takibi, toplu sonuçlar ve istatistikler…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı salı ve çarşamba gecesi maçlarıyla sona eriyor. Gruplarda düğüm son maçlarla çözülürken 6. maç haftasının ilk günü 20.55’te başlayan iki karşılaşmayla start aldı. E Grubu’nda Napoli, Genk’i konuk ederken Salzburg ise Liverpool’u ağırlıyor. Grupta şansı kalmayan tek takım 1 puanlı Genk. 10 puanla lider Liverpool, 7 puanla üçüncü Salzburg deplasmanında sahaya çıkıyor. 9 puanla ikinci Napoli ise Genk’i ağırlıyor.
Napoli 3-0 Genk
GOLLER: Milik 3′, 26′ ve (pen. 38′)
MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Liverpool 0-0 Salzburg
GOL: –
MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Inter 23.00 Barcelona
B. Dortmund 23.00 Slavia Prag
Benfica 23.00 Zenit
O. Lyon 23.00 Leipzig
Ajax 23.00 Valencia
Chelsea 23.00 Lille