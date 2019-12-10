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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda son maç heyecanı! Canlı skor takibi, toplu sonuçlar ve istatistikler…
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda son maç heyecanı! Canlı skor takibi, toplu sonuçlar ve istatistikler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı sürüyor. Günün 20.55'te başlayan iki maçında Napoli, Genk'i; Salzburg ise Liverpool konuk ediyor. Bu maçlarla son haftada E Grubu düğümü çözülüyor. İşte gecenin toplu sonuçları ve canlı skor takibi.

10 Aralık 2019 21:35

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı salı ve çarşamba gecesi maçlarıyla sona eriyor. Gruplarda düğüm son maçlarla çözülürken 6. maç haftasının ilk günü 20.55’te başlayan iki karşılaşmayla start aldı. E Grubu’nda Napoli, Genk’i konuk ederken Salzburg ise Liverpool’u ağırlıyor. Grupta şansı kalmayan tek takım 1 puanlı Genk. 10 puanla lider Liverpool, 7 puanla üçüncü Salzburg deplasmanında sahaya çıkıyor. 9 puanla ikinci Napoli ise Genk’i ağırlıyor.

Napoli 3-0 Genk

GOLLER: Milik 3′, 26′ ve (pen. 38′)

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Liverpool 0-0 Salzburg

GOL:

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Inter 23.00 Barcelona

B. Dortmund 23.00 Slavia Prag

Benfica 23.00 Zenit

O. Lyon 23.00 Leipzig

Ajax 23.00 Valencia

Chelsea 23.00 Lille

10 Aralık 2019 Fatih Terim`den Paris Saint-Germain maçı öncesi Falcao açıklaması: `Oynayacak ama...` Paris Saint-Germain Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Şu anda kalecilerimiz hariç 13 kişiyiz. Futbolculuk hayatımda da, teknik direktörlük hayatımda da zaman zaman sıkıntılar olmuştur ama bu 3-4 ay ön saflarda yerini alır dedi. Terim, Falcao hakkında ise Falcao ne kadar oynayacak, 90 dakikayı çıkaracak durumda değil ama 45 dakika oynayabilecek, ya önce, ya sonra oynatacağız dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:37 | 10 Aralık 2019
UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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