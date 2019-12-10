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Trabzonspor

Trabzonspor 9 yıl sonra yeniden!

Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor 14. hafta itibariyle (7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet) 2010-2011'den sonraki 9 sezonun en iyi istatistiklerine imza attı.

10 Aralık 2019 09:08

Süper Lig’de 30 puanlı lider Sivas’ın 4 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14. haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı (10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi) 2010-2011 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor.

Bordo-Mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet (2) aldığı, en çok gol (27) attığı ve en az gol yediği (15) ikinci performansını da sergiliyor. 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 26 puan toplayan Karadeniz ekibi, 27 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011’de 19 gol atıp, 12 gol yerken, topladığı 33 puanla bu alanda en önemli istatistiklerine imza atmıştı.

Son güncelleme 09:08 | 10 Aralık 2019
Antalyaspor süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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