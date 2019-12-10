Trabzon’da sarı fırtına Sörloth! Burak Yılmaz ve Rodallega’yı solladı…

Trabzonspor’un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, geride kalan 14 haftalık bölümde rakip ağlara yolladığı 9 golle gol krallığı yarışında zirveye ortak olurken, söz konusu periyotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13 gole katkı sağladı.

Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda ligde 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca bu sezon Türkiye Kupası’nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

Trabzonspor, 26 puanın 19’unu Sörloth’un skor ürettiği maçlarda alırken, Norveçli santrfor, geçen sezon aynı dönemde görev yapan Hugo Rodallega (6) ve Burak Yılmaz’ı da (5) geride bıraktı.

Sturridge 246 dakikada zirve yaptı! İşte Süper Lig`in raporu... Süper Lig`in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor`u 3-1 mağlup eden Trabzonspor`da mücadeleye ilk 11`de başlayan Daniel Sturridge yaptığı 2 asistle 3 puanın alınmasında başrol oynadı. Bordo mavili forma altında ilk 11`de 3. maçına çıkan İngiliz yıldız aldığı süre/yaptığı katkı bakımından Süper Lig`in en iyisi oldu. Sturridge instagram`dan yaptığı paylaşımla da kendisine çakmak fırlatanları eleştirdi. İlgili Haberi Oku