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TFF’den kulüplere müjde! Harcama limitlerinde sapma tutarı %40 oldu
Süper Lig

TFF’den kulüplere müjde! Harcama limitlerinde sapma tutarı %40 oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı. Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapan TFF sapma tutarını %30'dan %40'a çıkardı.

10 Aralık 2019 07:23

TFF’nin sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”TFF Yönetim Kurulu’nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi.”

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Son güncelleme 08:45 | 10 Aralık 2019
açıklama harcama limitleri süper lig tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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