TFF’den kulüplere müjde! Harcama limitlerinde sapma tutarı %40 oldu

TFF’nin sitesinden yapılan açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”TFF Yönetim Kurulu’nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine; F bölümünün 2. paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi.”

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