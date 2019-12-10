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TFF’den kulüplere harcama limiti konusunda yüzde 10’luk yükseltme!
Süper Lig

TFF’den kulüplere harcama limiti konusunda yüzde 10’luk yükseltme!

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldığını açıkladı.

10 Aralık 2019 00:40

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve FFP Talimatının “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinde şu ifadeler yer aldı;

“TFF Yönetim Kurulu’nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30’dan %40’a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi.”

Son güncelleme 00:40 | 10 Aralık 2019
Türkiye Futbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
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14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
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