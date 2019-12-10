Taraftarlardan İsmail Kartal’a tepki! ‘İstifa et istifa’

Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal maç sonu sert açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

“Tartışmaya açık bir pozisyonda geriye düştük.” diyen Kartal, “En az bir puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendiremedik. Rakip takıma zaman zaman arkada boş alanlar bıraktık. Kazanmak isteyen, puan almak isteyen taraf bizdik. Oyuncularımız 1-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı, onlara teşekkür ediyorum. Evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklandık”

“En fazla canı yanan takım biziz”

“Biz elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Yediğimiz golde faul vardı. En fazla canı yanan takım biziz. Ben futbol kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim başımıza 6. kez geldi bu sezon. Çocuk kanlar içinde kaldı”

“Artık bizim için her maç final”

Kayserispor da elinden geleni yaptı ve kazandı. Futbolcularla bir değerlendirme yapıp deplasmanda neden puan alamadığımızı sorgulamamız lazım. Önce kendimize bakmamız lazım. Artık bizim için her maç final. 3 puanı alsaydık düşüncelerimiz farklı olabilirdi. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız şimdi” değerlendirmesini yaptı.

Çaykur Rizespor’un ligin son sırasındaki Kayserispor’a mağlup olmasının ardından Rizespor taraftarları teknik direktör İsmail Kartal’a tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adamı istifaya davet eden taraftarlar twitter’da çarpıcı paylaşımlar yaptı:

#ismailkartal hikaye okuma. İstifa et istifaaaaaa — Recco (@Recco19) December 9, 2019

ismail kartal hocam elindeki kardo çok kötü ama seninde takıma katkın %2.5 kimin nerede oynadığı belli değil yapılan transferler tam bir rezalet ….. vedat’dan gelen paraları çöplere yatırmışsınız …. — srvt parlak (@srvt1907) December 9, 2019

Burak Albayrak Tarık Çetin Mahsun Çaplar Oguz Kağan Güçtekin Bu arkadaşlar çift başlı kartal kardeşler olan hasan kartal ve ismail kartal'ın vedat muriqi'nin karşılığında rizespor'un kurtarıcısı/geleceği olarak istediği ve maaşları rizespor tarafından ödenen arkadaşlar.#KAYvÇRS pic.twitter.com/brvPfAcatV — gökhan taşdemir (@zorakizamanlar) December 9, 2019

Kayseriden istanbula git söz veriyorum biletini ben alıcam yeter artık futbol cahili ismail kartal — Miraç Sarı (@sarimirac53) December 9, 2019

#SonSayfa bu son maç ile ismail kartal kredisini fazlasi ile doldurmadı mı sizce.?. — Samet KAKŞ (@Rizelisamet_53) December 9, 2019