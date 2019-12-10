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Taraftarlardan İsmail Kartal’a tepki! ‘İstifa et istifa’
Süper Lig

Taraftarlardan İsmail Kartal’a tepki! ‘İstifa et istifa’

Ligde 14. haftanın kapanış maçında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından veryansın etti. Rizespor taraftarları da sosyal medyadan Kartal'a tepki gösterdi.

10 Aralık 2019 07:42

Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İsmail Kartal maç sonu sert açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

“Tartışmaya açık bir pozisyonda geriye düştük.” diyen Kartal, “En az bir puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendiremedik. Rakip takıma zaman zaman arkada boş alanlar bıraktık. Kazanmak isteyen, puan almak isteyen taraf bizdik. Oyuncularımız 1-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı, onlara teşekkür ediyorum. Evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklandık”

“En fazla canı yanan takım biziz”

“Biz elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Yediğimiz golde faul vardı. En fazla canı yanan takım biziz. Ben futbol kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim başımıza 6. kez geldi bu sezon. Çocuk kanlar içinde kaldı”

“Artık bizim için her maç final”

Kayserispor da elinden geleni yaptı ve kazandı. Futbolcularla bir değerlendirme yapıp deplasmanda neden puan alamadığımızı sorgulamamız lazım. Önce kendimize bakmamız lazım. Artık bizim için her maç final. 3 puanı alsaydık düşüncelerimiz farklı olabilirdi. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız şimdi” değerlendirmesini yaptı.

Çaykur Rizespor’un ligin son sırasındaki Kayserispor’a mağlup olmasının ardından Rizespor taraftarları teknik direktör İsmail Kartal’a tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adamı istifaya davet eden taraftarlar twitter’da çarpıcı paylaşımlar yaptı:

Son güncelleme 07:42 | 10 Aralık 2019
Çaykur Rizespor ismail kartal kayserispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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