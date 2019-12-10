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SON DAKİKA | Galatasaray’ın PSG kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi

SON DAKİKA | Galatasaray’ın PSG kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint Germain maçının kadrosu belli oldu. Radamel Falcao kadroya alınırken sakatlığı devam eden Ryan Babel kadroda yer almadı

10 Aralık 2019 10:43

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için Fransa'ya gitti.

Sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Parc des Prince'te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) Parc des Prince'te bulunan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

10 Aralık 2019 Galatasaray`ın Avrupa serüveni nasıl devam eder? İşte o ihtimal... Galatasaray`ın UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmesi için Paris Saint-Germain karşısında mutlaka kazanması gerekirken, Club Brugge`ün de Real Madrid`e mağlup olması veya berabere kalması yeterli olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:50 | 10 Aralık 2019
galatasaray radamel falcao
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