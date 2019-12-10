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Son dakika: ‘FETÖ’nün futbol yapılanması’ davasında flaş gelişme!
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Son dakika: ‘FETÖ’nün futbol yapılanması’ davasında flaş gelişme!

Son dakika gelişmesi... FETÖ'nün futbol yapılanması davasında mütalaasına açıklayan cumhuriyet savcısı, eski futbolcu sanıklar Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak''tan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında da aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak 5'er yıldan 11'er yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları, sanık İsmail Şengül hakkında ise beraat kararı verilmesi yönünde görüş bildirildi.

10 Aralık 2019 14:39

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) futbol yapılanması davası kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”la suçlanan eski futbolcu sanıklara Zafer biryol ve Ersin Güreler’in 15’er yıla kadar, etkin pişmanlıktan yararlanan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın 11’er yıl ikişer aya kadar hapsi istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ile diğer sanıkların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, celse arası verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.  Mütalaaya karşı söz alan sanık ve avukatlar, beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

3 SANIK İÇİN ETKİN PİŞMANLIK YASASI

Mütalaadan  Davanın esasına ilişkin sunulan mütalaada, sanıklar Zafer Biryol ve Ersin Güreler’in, ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işlediği belirtildi. Bu sanıkların 7,5’ar yıldan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın da ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri, ancak etkin pişmanlık kapsamında vermiş oldukları samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu, örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu belirtildi. Bu durumun dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı mütalaada verilmesi istenen cezada etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilerek, bu sanıkların 5’er yıldan 11’er yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

İSMAİL ŞENGÜL’E BERAAT İSTEMİ

Mütalaada, sanık eski antrenör İsmail Şengül’ün ise ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yönünde karar verilmesi istendi.

23 Mayıs 2019 FETÖ`den tutuklu Zafer Biryol tahliye edildi FETÖ`nün futbol yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:39 | 10 Aralık 2019
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