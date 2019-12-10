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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün E-F-G-H grupları maçları bugün oynanacak. F grubunda turu garantileyen Barcelona, Inter'e konuk olacak. G grubunda ise yine bir üst tura çıkamaya hak kazanan RB Leipzig, Lyon ile deplasmanda mücadele edecek. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bugün başka hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

10 Aralık 2019 10:03

Şampiyonlar Ligi’nde gruplar aşaması bu hafta bitiyor. Takımlar bir üst tura çıkmak için son kozlarını paylaşacak.

BUGÜN HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:55 Napoli – Genk beIN SPORTS HD 2

20:55 Salzburg – Liverpool beIN SPORTS HD 1

23:00 Chelsea – Lille beIN SPORTS MAX HD 2

23:00 Ajax – Valencia beIN SPORTS HD 2

23:00 Benfica – Zenit beIN CONNECT

23:00 Lyon RB – Leipzig beIN SPORTS MAX HD 1

23:00 Dortmund – Slavia Prag beIN CONNECT

23:00 Inter – Barcelona beIN SPORTS HD 1

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan kura çekimi, grup maçları tamamlandıktan 1 hafta sonra yapılacak.

Son güncelleme 10:03 | 10 Aralık 2019
şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
13/12/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Caykur Rizespor
14/12/2019 - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
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