Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde gruplar aşaması bu hafta bitiyor. Takımlar bir üst tura çıkmak için son kozlarını paylaşacak.

BUGÜN HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

20:55 Napoli – Genk beIN SPORTS HD 2

20:55 Salzburg – Liverpool beIN SPORTS HD 1

23:00 Chelsea – Lille beIN SPORTS MAX HD 2

23:00 Ajax – Valencia beIN SPORTS HD 2

23:00 Benfica – Zenit beIN CONNECT

23:00 Lyon RB – Leipzig beIN SPORTS MAX HD 1

23:00 Dortmund – Slavia Prag beIN CONNECT

23:00 Inter – Barcelona beIN SPORTS HD 1

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan kura çekimi, grup maçları tamamlandıktan 1 hafta sonra yapılacak.