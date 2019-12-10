Salzburg Liverpool maçı canlı izle: Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi, grup elemelerinde Salzburg Liverpool maçı oynanıyor. E grubunda Napoli, Liverpool ve Genk ile mücadele eden Salzburg üst türe yükselmek için Liverpool'u yenerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

SALZBURG LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

SALZBURG LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg Liverpool maçı saat 20:55'te başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Salzburg’un ilk 11’i: Stankovic; Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Hwang, Haaland

Liverpool’un ilk 11’i: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane