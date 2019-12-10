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Salzburg Liverpool maçı canlı izle: Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Salzburg Liverpool maçı canlı izle: Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda?

Salzburg ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg'u yenerse bir üst tura adını yazdıracak. Futbolseverler Salzburg Liverpool maçı hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. İşte Salzburg Liverpool maçı hakkında merak edilenler...

10 Aralık 2019 21:52

Şampiyonlar Ligi, grup elemelerinde Salzburg Liverpool maçı oynanıyor. E grubunda Napoli, Liverpool ve Genk ile mücadele eden Salzburg üst türe yükselmek için Liverpool'u yenerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

SALZBURG LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

SALZBURG LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg Liverpool maçı saat 20:55'te başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Salzburg’un ilk 11’i: Stankovic; Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai, Minamino; Hwang, Haaland

Liverpool’un ilk 11’i: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Son güncelleme 21:52 | 10 Aralık 2019
liverpool Salzburg şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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