Rusya olimpiyata ve dünya şampiyonalarından men edildi ama…

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın Rusya’yı 4 yıl boyunca spor etkinliklerinden men etmesinin yankıları devam ediyor.

Rusya, Anti Doping Ajansı RUSADA’nın 2019 Ocak ayında veriği laboratuvar verilerini manipule ettiği için suçlu bulundu ve Rus sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Rusya bayrağı ile katılamayacak.

WADA sözcüsü, bu kararın ardından Rusya’nın Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılamayacağını açıkladı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, dopingle mücadele ihlallerine ilişkin kararlar konusunda büyük etkinlik organizasyonu olarak tanımlanmadığı için, Rusya EURO 2020’de yer alabilecek.

RUS SPORCULAR TEMİZ KAĞIDI ALIRSA YARIŞABİLECEK

Rusya’nın yıllardır bilinçli bir şekilde sporcularının doping yapmasına yeşik ışık yaktığı ve doping testlerinin sonuçlarının negatif çıkması için manipülasyonda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

WADA’nın kararını Rusya 21 gün içinde Spor Tahkim Mahkemesi’ne temyize götürülebilecek. Rus sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda sadece doping testinden geçerek “temiz kağıdı almaları” halinde Olimpiyat bayrağıyla yarışabilecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, WADA’nın doping skandalı nedeniyle Rusya’nın Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmesi tavsiyesini reddetmiş, ancak ülkenin Pyeonchang’taki 2018 Kış Olimpiyatları’na katılmasını engellemiş, Rus sporcular tarafsız olarak yarışmıştı.

Dmitriy Medvedev`den WADA`nın kararına tepki Dünya Dopingle Mücadele Ajansı`nın (WADA) Rusya`yı 4 yıl boyunca Avrupa ve Dünya şampiyonalarından men etmesi spor dünyasında büyük yankı uyandırdı! Ülkenin başbakanı Dmitriy Medvedev, bu kararı Rusya karşıtlığı olarak yorumladı. İlgili Haberi Oku