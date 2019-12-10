PSG Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS’nin Avrupa Ligi’ne kalma şansı…

Şampiyonlar Ligi’nde gruplar aşaması tamamlanmak üzere. Gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Galatasaray PSG karşısında galip gelerek UEFA Avrupa Kupasına katılma şansını zorlayacak. Galatasaray’ın PSG yenmesi yetmiyor. Olası galibiyet sonrası Club Brugge Real Madrid maçının sonucu beklenecek. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü Paris'te oynanacak. Zorlu maçında başlama saati 23:00 olarak açıklandı.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.

GS-PSG MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs’ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.