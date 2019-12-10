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PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Maç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen futbolseverler "PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte PSG Galatasaray maçı hakkında merak edilenler...

10 Aralık 2019 20:06

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Galatasaray’ın maç kadrosu belli oldu.

PSG GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris Saint- Germain ile 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00’te Parc des Princes’de karşı karşıya gelecek. PSG Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

GS NASIL DEVAM EDER?

Şampiyonlar Ligi’nden elenen Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü sırada bulunan Brugge’ün ise 3 puanı var. Cimbom’un Avrupa Ligi’ne gitmesi için Paris Saint-Germain’i deplasmanda yenip, Club Brugge’ün de sahasında Real Madrid’e puan kaybetmesi gerekecek.

Son güncelleme 20:06 | 10 Aralık 2019
gs psg şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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