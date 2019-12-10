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Potada Avrupa gecesi! Dört temsilcimizden sadece Beşiktaş Sompo Sigorta’nın yüzü güldü!
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Potada Avrupa gecesi! Dört temsilcimizden sadece Beşiktaş Sompo Sigorta’nın yüzü güldü!

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizden dördü parkeye çıktı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş Sompo Sigorta, konuğu PAOK'u 98-83 yendi ve galip gelen tek temsilcimiz oldu.

10 Aralık 2019 23:40

Basketbolda Avrupa arenasında dört temsilcimiz parkeye çıktı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, konuğu PAOK’u 98-83 yendi ve kritik bir galibiyet aldı. Diğer üç temsilcimiz TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen ve TEKSÜT Bandırma ise rakiplerine mağlup oldu. İşte toplu sonuçlar:

EuroCup B Grubu: Rytas Vilnius 99-83 TOFAŞ

EuroCup C Grubu: Darüşşafaka Tekfen 61-70 Brescia Leonessa

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: Hapoel Jerusalem 83-72 TEKSÜT Bandırma

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Son güncelleme 23:40 | 10 Aralık 2019
Beşiktaş Sompo Sigorta Darüşşafaka Tekfen Teksüt Bandırma tofaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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