Potada Avrupa gecesi! Dört temsilcimizden sadece Beşiktaş Sompo Sigorta’nın yüzü güldü!

Basketbolda Avrupa arenasında dört temsilcimiz parkeye çıktı. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, konuğu PAOK’u 98-83 yendi ve kritik bir galibiyet aldı. Diğer üç temsilcimiz TOFAŞ, Darüşşafaka Tekfen ve TEKSÜT Bandırma ise rakiplerine mağlup oldu. İşte toplu sonuçlar:
EuroCup B Grubu: Rytas Vilnius 99-83 TOFAŞ
EuroCup C Grubu: Darüşşafaka Tekfen 61-70 Brescia Leonessa
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: Hapoel Jerusalem 83-72 TEKSÜT Bandırma
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu: Beşiktaş Sompo Sigorta 98-83 PAOK