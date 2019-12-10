PFDK sevkleri açıklandı! İşte dikkat çeken detay: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray…

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de 14. hafta sonrası PFDK’ya yapılan sevkleri açıkladı. Bu sezon ilk kez Süper Lig maçları sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan herhangi biri, herhangi bir nedenle PFDK’ya sevk edilmedi! Trabzonspor saha olayları nedeniyle sevk edilirken Jose Ernesto Sosa ise “cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi” nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

“1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA’nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE ERNESTO SOSA‘nın aynı müsabakada cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” Serdar Gürler: Çağırırsa takımda, çağırmazsa tribünde olacağım! Son haftalarda çıkışa geçen Göztepe`de Ankaragücü galibiyetinin mimarlarından olan Serdar Gürler, hedefinin A Milli Takım ile EURO 2020`de olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku