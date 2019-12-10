NBA’de Nemanja Bjelica’nın gecesi! İnanılmaz son…

NBA’de gecenin kahramanı bir kez daha Nemanja Bjelica oldu… Önceki maçta 30 sayı atarak Dallas’ı bombalayan Nemanja Bjelica, Houston Rockets deplasmanında bir kez daha şov yaptı ve son saniye üçlüğü ile Sacramento Kings’i zafere taşıdı: 119-118…

Gecenin en heyecanlı maçlarından biri olan Houston Rockets-Sacramento karşılaşması son saniyeye kadar kafa kafaya gitti. Bitime 1 saniye kala kenardan topu alan Nemanja Bjelica potayı görür görmez atışını yaptı. Yıldız basketbolcunun o sayısı takımına maçı getirirken salonda inanılmaz bir son yaşandı.

Nemanja Bjeliva karşılaşmayı 17 sayı (3/7 üçlük), 4 ribaund, 3 asistle tamamladı, bir diğer eski Fenerbahçeli; Bogdan Bogdanovic 13 sayı (3/6 üçlük), 3 ribaund, 1 asist üretti.

8 oyuncuya yer veren Houston’da ayrıca Buddy Hield 26 sayı (6/13 üçlük), 4 ribaund, 3 asist, Harrison Barnes 19 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Richaun Holmes 16 sayı, 8 ribaund, 4 top çalma, 2 blokla galibiyette rol aldı.

Houston Rockets’ta ise Russell Westbrook 34 sayı, 8 asist, 3 ribaund, James Harden 27 sayı, 10 asist, 4 ribaund, 8 top kaybı, Clint Capela 13 sayı, 17 ribaundluk istatistik oluşturdu.

İŞTE NBA’DE DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI:

New Orleans Pelicans 103-105 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 110-101 Orlando Magic

Phoenix Suns 125-109 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 90-104 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 118-119 Sacramento Kings

Golden State Warriors 102-110 Memphis Grizzlies