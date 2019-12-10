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Mönchengladbach-Başakşehir maçını Jose Maria Sanchez yönetecek
Başakşehir

Mönchengladbach-Başakşehir maçını Jose Maria Sanchez yönetecek

Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki ya tamam ya devam maçı olan Mönchengladbach karşılaşmasında İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

10 Aralık 2019 16:18

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında Medipol Başakşehir’in 12 Aralık Perşembe günü Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Mönchengladbach şehrindeki Borussia Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Sanchez görev alacak.

Sanchez’in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine aynı ülkeden Jose Luis Munuera Montero olacak.

Son güncelleme 16:18 | 10 Aralık 2019
Borussia Mönchengladbach Medipol Başakşehir uefa avrupa ligi
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OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
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4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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